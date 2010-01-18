Поющие агитаторы Тимошенко будут ждать «своих бонусов»

Певица Руслана ЛЫЖИЧКО утверждает, что агитационный тур в поддержку кандидата на пост Президента Юлии ТИМОШЕНКО не был построен на финансовом аспекте.

Об этом она заявила в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

«Мы будем ожидать своих бонусов, дивидендов, - сказала исполнительница. - Это будет в виде эфира на телеканалах, радио. Это, мы надеемся, что будет и дальнейшее развитие, и концертная деятельность. Но в этом туре, мы договорились, что финансы не присутствуют». Р.ЛЫЖИЧКО утверждает, что агитировала за Ю.ТИМОШЕНКО из-за личных симпатий к ней, «абсолютно эмоциональных».

Исполнительница сказала, что не хочет видеть Виктора ЯНУКОВИЧА Президентом по своим человеческим мотивациям. Она рассказала, что в 2004 году, когда после победы на Евровидении ее назначили советником В.ЯНУКОВИЧА, ей угрожали, что привезут на встречу с ним в багажнике, поскольку она отказывалась ехать.

Певица утверждает, что Виктор ЮЩЕНКО ее «кинул», использовав ее веру «самым неправильным, низким» способом. После этого она не верит красивым словам и к любому политику пытается сохранить ровное отношение.