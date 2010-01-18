Ахметов уже подыскал Януковичу премьера?

Народный депутат Украины от Партии регионов Ринат АХМЕТОВ считает, что Виктор ЯНУКОВИЧ и Сергей ТИГИПКО могут договориться относительно премьерства последнего.

В частности, на вопрос “Украинской правды”, будет ли С.ТИГИПКО премьер-министром, Р.АХМЕТОВ посоветовал спросить об этом у В.ЯНУКОВИЧА. "Я считаю, что у него (С.ТИГИПКО) есть все, чтобы провести с Виктором Федоровичем переговоры и договориться", - сказал Р.АХМЕТОВ.

Он считает хорошими шансы В.ЯНУКОВИЧА победить на выборах Президента Украины. Комментируя шансы В.ЯНУКОВИЧА на победу, бизнесмен назвал хорошими результаты экзит-полов.

"Я уже говорил, что преимущество в 5% - это хорошо, а если больше - это хороший счет. Если после первого тайма счет идет 1:0, 2:0, 3:0 - это же хороший счет", - пояснил Р.АХМЕТОВ футбольной терминологией свою позицию.

В то же время он избежал прогнозировать результаты выборов.

"Пока судья не свистнул, сказать до конца матча результат я не могу, но думаю, что у Виктора ЯНУКОВИЧА большие шансы победить", - добавил самый богатый человек Украины.

На вопрос, влияет ли бизнес на власть, Р.АХМЕТОВ заверил, что это "преувеличение". "А все обвинения, что все плохо и во всем виноват бизнес, я думаю, это некорректно. Более того, если так обвинять бизнес, то в стране будет неблагоприятный инвестиционный климат", - заявил он.

Относительно фальсификаций выборов Р.АХМЕТОВ заявил, что "сфальсифицировать выборы может лишь власть".

Как сообщал УНИАН, по данным Национального экзит-пола, В.ЯНУКОВИЧ в первом туре на выборах Президента Украины получил 31,5% голосов избирателей, Юлия ТИМОШЕНКО - 27,2%, С.ТИГИПКО - 13,5%.

При этом после закрытия избирательных участков С.ТИГИПКО заявил, что не намерен поддерживать во втором туре ни одного из кандидатов. «Я никого поддерживать не буду, как и обещал, тем более, я не услышал от лидеров того, за счет чего они хотят изменить страну», - сказал он. Вместе с тем он отметил, что на сегодняшний день не ведет переговоров о каких-то должностях в новом правительстве.