Как голосовали украинцы в Москве
00:42, 18 января 2010Политика
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Данные предварительного подсчета
По предварительным данным, большинство избирателей по избирательному участку №78 (г. Москва) проголосовали за кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил член избирательной комиссии.
По словам собеседника агентства, второе место занял Сергей ТИГИПКО, третье – премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.
Он отметил, что на данный момент проводится окончательный подсчет голосов.
Как сообщал УНИАН, на избирательном участке №78 в Москве проголосовали 1 тыс. 611 украинцев.
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