Как голосовали украинцы в Москве

По предварительным данным, большинство избирателей по избирательному участку №78 (г. Москва) проголосовали за кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил член избирательной комиссии.

По словам собеседника агентства, второе место занял Сергей ТИГИПКО, третье – премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Он отметил, что на данный момент проводится окончательный подсчет голосов.

Как сообщал УНИАН, на избирательном участке №78 в Москве проголосовали 1 тыс. 611 украинцев.