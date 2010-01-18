Обработаны 3,11% протоколов: Симоненко обошел Ющенко

По результатам обработки 3,11% электронных протоколов избирательных комиссий в первом туре выборов Президента лидирует Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные, поступающие в Центральную избирательную комиссию с избирательных участков.

По результатам обработки 3,11% протоколов, В.ЯНУКОВИЧ набрал 39,19% голосов избирателей.

На втором месте Юлия ТИМОШЕНКО – 25,08%, на третьем – Сергей ТИГИПКО – 10,87%, на четвертом – Арсений ЯЦЕНЮК – 6,18%, на пятом - Петр СИМОНЕНКО – 4,11%.

Дальше идут Виктор ЮЩЕНКО (4,02%), Владимир ЛИТВИН (2,78%), Олег ТЯГНИБОК (1,13%), Анатолий ГРИЦЕНКО (1,0%), Александр МОРОЗ (0,58%). Не поддержали ни одного кандидата - 2,14% избирателей.