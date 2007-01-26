Балога озвучил свою принципиальную позицию

Съезд “Нашей Украины” состоится 31 марта.

Как сообщила руководитель информационного департамента “Нашей Украины” Татьяна МОКРИДИ, такое решение было принято 26 января на Совете партии. По ее словам, предложение провести следующий съезд “Нашей Украины” 31 марта было единогласно поддержано Советом партии.

Как заметила Т.МОКРИДИ, с 29 января по 3 марта во всех районных и областных центрах Украины пройдут отчетно-выборные партийные конференции. По их результатам состоится заседание Совета партии, на котором будет сформирована повестка дня съезда “Нашей Украины”.

Председатель Совета партии “Народный Союз Наша Украина” Виктор БАЛОГА считает, что председатель Совета НСНУ должен избираться на съезде.

Как сообщает пресс-служба партии, об этом он заявил на заседании Совета НСНУ.

“Председатель Совета партии должен избираться на съезде прямым голосованием – это моя принципиальная позиция и это отвечает духу партии”, сказал - В.Балога.

На заседании Совета НСНУ согласно Уставу образован уставный комитет, который будет работать над новой редакцией Устава партии. Возглавил уставный комитет народный депутат Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ.