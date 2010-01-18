Обратаны 2,11% бюллетеней: Янукович перегнал Тимошенко
00:00, 18 января 2010Политика
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Не поддержали ни одного кандидата – 2,09%
По результатам обработки 2,11% избирательных бюллетеней, в первом туре выборов Президента лидирует Виктор ЯНУКОВИЧ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные, поступающие в ЦИК из избирательных участков.
По результатам обработки 2,11% бюллетеней, В.ЯНУКОВИЧ набрал 38,5% голосов избирателей.
На втором месте Юлия ТИМОШЕНКО – 26,18%, на третьем – Сергей ТИГИПКО – 10,55%, на четвертом – Арсений ЯЦЕНЮК – 6,19%, на пятом Виктор ЮЩЕНКО – 4,22%.
Дальше идут Петр СИМОНЕНКО (3,97%), Владимир ЛИТВИН (2,6%), Олег ТЯГНИБОК (1,14%), Анатолий ГРИЦЕНКО (1,03%), Александр МОРОЗ (0,61%). Не поддержали ни одного кандидата – 2,09% избирателей.
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