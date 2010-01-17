Пресс-центр штаба Тимошенко пошел спать

Попрощались до утра

Пресс-центр избирательного штаба кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО завершил свою работу. Как передает корреспондент УНИАН, после брифинга руководителя центрального избирательного штаба Александра ТУРЧИНОВА было объявлено о завершении работы пресс-центра. По предварительной информации, пресс-центр возобновит свою работу утром 18 января.

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