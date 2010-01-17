Окончательные данные национального экзит-пола

По окончательным данным Национального экзит-пола, Виктор ЯНУКОВИЧ получил на выборах Президента Украины 31,3% голосов избирателей, Юлия ТИМОШЕНКО - 27,1%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель фонда “Демократические инициативы” Илько КУЧЕРИВ.

По его словам, за Сергея ТИГИПКО проголосовали 13,4%, за Арсения ЯЦЕНЮКА - 7,8%, за Виктора ЮЩЕНКО - 6% избирателей, за Петра СИМОНЕНКО – 2,7%, за Владимира ЛИТВИНА – 2,4%, за Олега ТЯГНИБОКА – 2,1%, за Анатолия ГРИЦЕНКО – 1,6%, за Александра МОРОЗА – 0,5%, за Инну БОГОСЛОВСКУЮ – 0,4%, за Сергея РАТУШНЯКА – 0,2%, за Юрия КОСТЕНКО – 0,2%, за Людмилу СУПРУН – 0,2%, за Александра ПАБАТА – 0,1%, за Василия ПРОТЫВСИХ – 0,1%, за Олега РЯБОКОНЯ – 0,1%, за Михаила БРОДСКОГО – 0. Не поддержали ни одного 2,8%.

По словам И.КУЧЕРИВА, всего опрошено 12 тыс. 546 респондентов на 240 избирательных участках. На каждом участке в среднем опрошены 74 избирателя. Статистическая погрешность выборки не превышает 1,3%.