Головатый заявляет, что проголосовал только благодаря решению суда
Документы не помогли
Народный депутат Украины Сергей ГОЛОВАТЫЙ (Партия регионов) заявляет, что смог сегодня проголосовать лишь благодаря решению суда.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телеканала «Украина».
С.ГОЛОВАТЫЙ отметил, что не нашел себя в списках выборов на избирательном участке, и ему было отказано во внесении в список, невзирая на предъявленные документы, подтверждающие, что он проживает по адресу в доме, который закреплен за данным участком.
С.ГОЛОВАТЫЙ сообщил, что через суд он добился права проголосовать на выборах Президента Украины и сделал свой выбор.
С.ГОЛОВАТЫЙ подверг острой критике принятое 17 января ночью решение Киевского апелляционного административного суда относительно запрещения внесения избирателей в списки для голосования.
Как сообщал УНИАН, Киевский апелляционный административный суд отменил решение Центральной избирательной комиссии, которым разрешалось вносить в день голосования в списки избирателей изменения по решению участковых избирательных комиссий.