Интер уточнил результаты своего экзит-пола

Согласно уточненным результатам экзит-пола, организованного телеканалом “Интер”, на выборах Президента Украины 17 января за кандидата Виктора ЯНУКОВИЧА свои голоса отдали 36,6% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 25,8%, за Сергея ТИГИПКО -13,5%.

Такие данные обнародованы в спецвыпуске программы «Подробности», вышедшего в 20.00.

Кроме того, согласно полученным результатам, Арсений ЯЦЕНЮК набирает 6,6% голосов избирателей; Виктор ЮЩЕНКО – 5,2%.

Как сообщал УНИАН, согласно предыдварительным результатам экзит-пола “Интера”, остальные кандидаты набрали: Петр СИМОНЕНКО – 3%; Владимир ЛИТВИН – 2%; Олег ТЯГНИБОК – 1,6%; Анатолий ГРИЦЕНКО - 1,3%; Александр МОРОЗ и Инна БОГОСЛОВСКАЯ - по 0,3%; Людмила СУПРУН – 0,1%; Александр ПАБАТ - 0,2%; Василий ПРОТЫВСИХ и Сергей РАТУШНЯК – по 0,1%. Ни одного голоса нет у Олега РЯБОКОНЯ и Михаила БРОДСКОГО, информировали “Подробности”.

Не поддержали ни одного кандидата 2,8% избирателей Украины.

Экзит-пол по заказу “Интера” был проведен исследовательскими компаниями SOCIS, «Юкрейниан социолоджи сервис» и «ФОМ-Украина». Опрос осуществлялся методом интервью и охватил 15 тыс. избирателей на 420 избирательных участках по всей Украине. Погрешность составляет 0,7%.

Избирателям задавался вопрос: «Как вы проголосовали?».