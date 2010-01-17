Тигипко хочет, чтобы страну встряхнуло

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО считает, что проведение парламентских выборов в текущем году «пойдет стране на пользу».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе пресс-конференции в своем штабе в Киеве.

Отвечая на вопрос, прогнозирует ли он в текущем году проведение парламентских выборов, С.ТИГИПКО сказал: «Очень бы хотелось». «Может быть, это дало бы стране ту встряску, которую, на мой взгляд, президентские выборы все-таки не дали», - сказал он.

«Скажу откровенно, я не жду ничего нового ни от Юлии ТИМОШЕНКО, ни от Виктора ЯНУКОВИЧА. Может быть, хотя бы переконфигурация парламента позволила бы каким-то образом получить какое-то ускорение в стране. Если это произойдет, я считаю, что это пойдет на пользу», - сказал кандидат.