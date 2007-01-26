Янукович заверил Давос, что не замахивается на полномочия Ющенко

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает ситуацию вокруг закона о Кабинете министров временным явлением и рассчитывает на его конституционное разрешение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время выступления на интерактивной конференции в Давосе “Куда идет Украина”.

"Украина сейчас находится на переходном этапе от президентской к парламентско-президентской республике, и существующая правовая неопределенность, к сожалению, приводит к возникновению недоразумений. Но я убежден, что это временное явление, и уже в ближайшее время мы сможем совместными усилиями всех ветвей власти, в полном соответствии с Конституцией, окончательно расставить все точки над «і», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, особое значение принятия закона о Кабмине заключается в том, что закон дает ответ на ключевые вопросы – кто является реальным высшим органом исполнительной власти в стране, кто несет ответственность перед народом и миллионами избирателей за состояние дел в экономике. “Закон, который поддержала и оппозиция, возлагает эту роль и ответственность на коалиционные силы, побеждающей на парламентских выборах, формирующей правительство и определяющей его главу. Принятие данного закона не разделяет ветви власти в Украине на победителей и побежденных”, - добавил премьер.

В.ЯНУКОВИЧ опять подчеркнул, что “исполнительная власть готова сделать все, чтобы институт президентства имел свое достойное и уважаемое место в обществе”. “Ни правительство, ни премьер-министр никогда не должны иметь возможности подменять Президента или зариться на его полномочия”, - пообещал он.

Премьер заверил иностранных инвесторов, что принятие закона о Кабмине предоставляет возможность правительству “избегать сложных проблем, которые годами накапливались из-за несовершенства политической системы”.

“Утверждение демократических принципов в обществе, окончательное разграничение полномочий между ветвями власти, значительно облегчат нам выполнение других важных задач: борьбы с коррупцией, теневыми схемами в экономике, внедрение четких, прозрачных и понятных правил игры”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.