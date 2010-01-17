Тимошенко всем прощает

Кандидат на пост Президента Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что другие кандидаты не будут выдвигать ей условия относительно каких-то должностей в обмен на поддержку ее кандидатуры во втором туре выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время брифинга.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, в подобных переговорах ключевой является готовность к воплощению в жизнь всех программ, которые были представлены демократическими кандидатами в президенты.

Она отметила, что переговоры должны идти не вокруг того, как в очередной раз разделить должности, а вокруг того, кто, как и с какой отдачей будет строить Украину.

«Я готова быть партнером построения именно такой страны, и я готова всем кандидатам от демократических сил спокойно простить все резкие высказывания, все противостояния, всю иногда тяжелую конкуренцию», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО выразила уверенность, что большинство кандидатов на пост Президента «хотят служить Украине, а не делить должности».