Гриценко не поддержит ни Тимошенко, ни Януковича

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО надеется на признание результатов президентских выборов “без катаклизмов”.

Об этом он заявил в эфире телеканала “Украина”.

В частности, по его словам, говоря о Викторе ЯНУКОВИЧЕ или о Юлии ТИМОШЕНКО - “там нет ответственности, нет морали, но кто-то из них, очевидно, победит”. “Я хотел бы, чтобы хватило здравого смысла без катаклизмов признать эту победу и дать шанс”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

При этом он подчеркнул, что неоднократно от этих кандидатов все слышали о готовности воспринимать конструктивные вещи из программ других кандидатов. В этом контексте он напомнил о положениях собственной программы, которые “хотелось, чтобы президент ЯНУКОВИЧ или ТИМОШЕНКО не забыли”. В частности, по словам А.ГРИЦЕНКО, речь идет о таких конструктивных вещах, как возвращение к 10-летней школе, о сильной президентской вертикали, когда президент сам возглавляет правительство, об отмене НДС как коррумпированного налога и замене его налогом с оборота.

«Важно, чтобы те вещи, которые закладывались, и которые потом распылились на разные проценты людей, если президент хочет сделать что-то полезное, желательно было бы учесть все эти конкретные вещи», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

В то же время, он еще раз подтвердил свою позицию относительно того, что не собирается работать в команде ни В.ЯНУКОВИЧА, ни Ю.ТИМОШЕНКО: “Я не пойду в правительство ни одного из них, я не поддерживаю ни одного из них”. По словам А.ГРИЦЕНКО, это принципиальная позиция, потому что между этими двумя кандидатами, их командами и принципами, нет большой разницы.