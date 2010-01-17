Гриценко не поддержит ни Тимошенко, ни Януковича
“Там нет ответственности, нет морали..."
Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО надеется на признание результатов президентских выборов “без катаклизмов”.
Об этом он заявил в эфире телеканала “Украина”.
В частности, по его словам, говоря о Викторе ЯНУКОВИЧЕ или о Юлии ТИМОШЕНКО - “там нет ответственности, нет морали, но кто-то из них, очевидно, победит”. “Я хотел бы, чтобы хватило здравого смысла без катаклизмов признать эту победу и дать шанс”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.
При этом он подчеркнул, что неоднократно от этих кандидатов все слышали о готовности воспринимать конструктивные вещи из программ других кандидатов. В этом контексте он напомнил о положениях собственной программы, которые “хотелось, чтобы президент ЯНУКОВИЧ или ТИМОШЕНКО не забыли”. В частности, по словам А.ГРИЦЕНКО, речь идет о таких конструктивных вещах, как возвращение к 10-летней школе, о сильной президентской вертикали, когда президент сам возглавляет правительство, об отмене НДС как коррумпированного налога и замене его налогом с оборота.
«Важно, чтобы те вещи, которые закладывались, и которые потом распылились на разные проценты людей, если президент хочет сделать что-то полезное, желательно было бы учесть все эти конкретные вещи», - отметил А.ГРИЦЕНКО.
В то же время, он еще раз подтвердил свою позицию относительно того, что не собирается работать в команде ни В.ЯНУКОВИЧА, ни Ю.ТИМОШЕНКО: “Я не пойду в правительство ни одного из них, я не поддерживаю ни одного из них”. По словам А.ГРИЦЕНКО, это принципиальная позиция, потому что между этими двумя кандидатами, их командами и принципами, нет большой разницы.