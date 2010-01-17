Тигипко будет создавать модерновую партию

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО намерен сконцентрироваться на создании сильной партии и на выборах в местные органы самоуправления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе пресс-конференции в своем штабе в Киеве.

С.ТИГИПКО назвал очень хорошим результат, который он получил на текущих президентских выборах. «Я понимаю, за что голосовали эти люди, – за изменения в стране», - сказал он.

По словам С.ТИГИПКО, такой результат – это достаточно важная поддержка, и она будет позволять влиять на власть и делать все, чтобы страна изменялась.

«Нам нужна модерновая партия», - сказал он, подчеркнув, что «мы сконцентрируемся на строительстве партии и на местных выборах».

По его словам, «главное задание для нас – местные выборы – это основной приоритет для партии «Сильная Украина» и Блока Сергея Тигипко».

Он сказал, что на выборы в местные советы будет идти Блок Сергея Тигипко «Сильная Украина». «Не думаю, что у нас будут сильные и мощные компаньоны, мы будем рассчитывать на себя», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по данным Национального экзит-пола, за Сергея ТИГИПКО проголосовали 13,5% избирателей.