Эксперт намекает, что Януковичу еще рано пить шампанское
“Главная драма развернется во втором туре”
Директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО заявляет, что поскольку разрыв между результатами голосование на президентских выборах первых двух кандидатов не больше 10% голосов избирателей, “главная драма развернется во втором туре”.
Такое мнение политолог выразил на телеканале “Интер”, комментируя результаты всех экзит-полов, проведенных сегодня, в день голосования.
По словам К.БОНДАРЕНКО, “пока еще не факт, что нынешний фаворит кампании может стать фаворитом второго тура”, и расслабляться кому-то вряд ли стоит, а сложившаяся ситуация не дает оснований для того, чтобы кто-то уже сегодня пил шампанское.
Второй важный момент, считает эксперт, – это явка, которая является ниже прогнозируемой, особенно на востоке Украины. Поэтому, по его словам, следует вынести уроки тем, кто организовывал кампанию в этом регионе.
Третий “достаточно интересный” момент, который отметил политолог, это – “феномен Сергея ТИГИПКО”, демонстрирующий, что значительная часть избирателей устала от привычных лиц и брендов, и находится в поиске “третьей силы”. И эта третья сила сегодня продемонстрировала 13,5% практически во всех экзит-полах, подчеркнул эксперт.