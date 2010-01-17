В посольстве России оценили ход выборов

В посольстве Российской Федерации считают ход президентской избирательной кампании в Украине демократическим, спокойным и позитивным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил временно поверенный по делам Российской Федерации в Украине Всеволод ЛОСКУТОВ, который сейчас находится во всеукраинском пресс-центре кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Предварительные впечатления хорошие. Спокойная ситуация, демократический процесс», - сказал дипломат, опираясь на свои личные впечатления, а также оценки российских наблюдателей.

Как он добавил, наверно есть определенные замечания, но сам процесс голосования и в целом проведения президентской избирательной кампании в Украине является позитивным.

Вместе с тем В.Лоскутов не прокомментировал имеющиеся результаты экзит-полов выборов, заметив, что это некорректно в отношении работы Центральной избирательной комиссии.

Дипломат также критически высказался об имеющихся законодательных противоречиях в Украине по возможности включения граждан в избирательные списки в день голосования. По его словам, действующее российское избирательное законодательство позволяет гражданам быть включенными в списки в день выборов при условии предъявления документа, удостоверяющего его местожительство.

«Интересы избирателей необходимо ставить на первый план, как это есть в России», - подчеркнул дипломат.

В.Лоскутов также не прокомментировал ситуацию вокруг отсутствия в Украине посла Российской Федерации, в частности учитывая проведение в Украине выборов главы государства.

«Некорректно делать прогнозы по вопросу, входящему в компетенцию Президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича МЕДВЕДЕВА», - заметил В.Лоскутов.