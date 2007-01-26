Табачник заявляет, что люди Ющенко врут и нечисто играют

Использование технических ошибок в законе о Кабинете министров при направлении его на подпись Президенту Виктору ЮЩЕНКО является «нечистой игрой» Секретариата главы государства, заявляет вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня он сказал журналистам в Киеве: «Это все зафиксировано в документах. Уже попросил ЛАВРИНОВИЧА (министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА – УНИАН), чтобы он эти документы раздал всем. Это все вранье и нечистая игра. Было письмо Валентина ЗАЙЧУКА (руководителя аппарата Верховной Рады - УНИАН), в котором было написано о технической ошибке, допущенной в секретариате Верховной Рады».

При этом вице-премьер обратил внимание на то, что допущенные технические ошибки являются «невыгодными для Кабинета Министров». «К примеру, из закона выпал пункт, позволяющий правительству назначать первых заместителей и заместителей руководителей всех органов центральной исполнительной власти. Но это было до преодоления вето. И обсуждать это всерьез – это все равно, что обсуждать погодные катаклизмы 18 века», - пояснил Д.ТАБАЧНИК.

«После того, когда был направлен исправленный закон, он был отвергнут Президентом, на него было наложено вето, и уже этот текст закона, рассмотрен парламентом и преодолено вето. Все остальное, мягко говоря, является неубедительными домыслами», - подчеркнул Д.ТАБАЧНИК.

По мнению вице-премьера, в настоящее время существует три конституционных способа преодоления кризиса вокруг закона о Кабинете министров, один из которых предполагает подписание Президентом закона с одновременным направлением в парламент своего законопроекта о внесении изменений и дополнений в закон. «Создается совместная рабочая группа, и она начинает обсуждать этот законопроект. Это цивилизованный правовой конституционный путь, который позволяет всем представителям ветвей власти и гаранту Конституции сохранить верность Конституции и гражданской обязанности. Ни в одной европейской стране не могло возникнуть такого вопроса, чтобы парламент преодолел вето, и вокруг этого возникла шумиха и какие-то абсолютно антиправовые дискуссии», - считает вице-премьер.

Согласно второму варианту, по его словам, Президент не подписывает закон, и тогда это в соответствии с Конституцией и своей гражданской обязанностью вынужден сделать председатель Верховной рады. «В этом случае Президент может обратиться в Конституционный Суд для разъяснения тех положений закона, которые по его субъективной точке зрения являются спорными. Ну и третий путь комбинированный: Президент может подписать закон и одновременно обратиться в парламент со своим проектом закона о внесении изменений и дополнений и за разъяснением в Конституционный Суд», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

«Все три пути являются конституционными. Других каких-то авантюрных, силовых, построенных на интриге или не на Конституции, способов я бы не хотел бы комментировать. Потому что мы должны внушать обществу абсолютную идеологию законопослушания и уважения к Конституции», - подчеркнул вице-премьер.