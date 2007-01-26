Путин и Ющенко обсудили, чем займутся в Москве

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и президент Российской Федерации Владимир ПУТИН обсудили по телефону будущий визит Президента Украины в Россию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на брифинге сообщила руководитель пресс-службы Президента Украины Лариса МУДРАК.

Она добавила, что конкретная дата визита будет уточнена позже.

Как сообщал УНИАН, 25 января Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН в интервью УНИАН и «5 каналу» сообщил, что в конце февраля планируется визит Президента Украины в Москву. Он также отметил, что во время визита ожидается подписание двух документов, в частности, Плана действий украинско-российского сотрудничества на ближайшие два года. В настоящем документе будут определены основные направления работы Межгосударственной комиссии «Ющенко-Путин».