Ющенко просит Конституционный Суд растолковать статьи о рефередуме

В соответствии со статьей 150 Конституции Украины, пункта 4 статьи 13, статьи 41, части первой статьи 93 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился в Конституционный Суд Украины с конституционным представлением об официальном толковании части второй статьи 72, статьи 74 Конституции Украины (о содержании вопросов, которые могут быть предметом референдума).

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге в Секретариате Президента заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН сообщил, что Президент Украины в своем представлении просит Конституционный Суд Украины растолковать положение статей 72 и 74 Конституции Украины о предмете проведения референдума, в частности референдума о вступлении Украины в НАТО и ЕЭП.

И.ПУКШИН сообщил, что к этому решению Президента побудило решение Центральной избирательной комиссии о передаче на рассмотрение Президенту инициативы о проведении такого референдума. И.ПУКШИН напомнил, что действующий закон о референдумах был принят в 1991 году, в то же время Конституция Украины была принята в 1996 году и она, по его словам, по-другому регулирует вопрос референдума.

И.ПУКШИН сказал, что Президент просит КС определить, какие вопросы могут быть предметом референдума. При этом заместитель главы Секретариата отметил, что Секретариат Президента считает, что вопросы сформированные для референдума могут быть предметом только совещательного опроса, а не референдума. Он добавил, что после того как станет известно решение Конституционного Суда, Президент примет свое решение о референдуме по этим вопросам.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия 29 декабря 2006 года признала действительными 4 млн. 431 тыс. 674 подписи из собранных 4 млн. 656 тыс. 182 подписей граждан за проведение референдума о членстве Украины в НАТО и Едином экономическом пространстве с Беларусью, Казахстаном и Россией (ЕЭП). Центризбирком постановил, что учету не подлежат 224 тыс. 509 подписей.

В соответствии с законодательством, для организации всеукраинского референдума по народной инициативе необходимо собрать не менее трех миллионов подписей.

30 октября этого года председатель ЦИК Ярослав ДАВИДОВИЧ сообщил, что правоохранительные органы возбудили 28 уголовных дел по фактам нарушений при сборе подписей за проведение референдума о членстве Украины в НАТО и ЕЭП.

В свою очередь, 9 ноября пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что ведомство изучает 10 уголовных дел, возбужденных по фактами внесения ошибочных сведений в подписные листы о проведении всеукраинского референдума по вопросам вступления Украины в НАТО и ЕЭП.

11 декабря Печерский райсуд Киева обязал Центризбирком подвести итоги сбора подписей граждан под требованием о проведении всеукраинского референдума о вступлении Украины в НАТО и ЕЭП.

ЦИК обжаловала в Апелляционном суде города Киева признание ее бездеятельности относительно подведения итогов сбора подписей за проведение референдума по вопросам о вступлении Украины к НАТО и ЕЭП.

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что решение Центральной избирательной комиссии о референдуме по НАТО и ЕЭП необходимо исполнять.