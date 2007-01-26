Медведько обжаловал постановление Мукачевского суда

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО сегодня направил в Апелляционный суд Закарпатской области апелляционную жалобу на постановление Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области, которым запретил председателю Верховной Рады подписывать принятый 12 января закон “О Кабинете Министров Украины”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, А.МЕДВЕДЬКО в апелляционной жалобе, в частности, отметил, что горрайонний суд не только вопреки Конституции Украины, Закона „О Конституционном Суде Украины” и других нормативных актов нарушил правила подсудности, но и не проверил, как того требует Кодекс административного судопроизводства Украины, существовала ли необходимость в обеспечении иска путем запрещения на совершение определенных действий, не навел мотивов, по которым он пришел к выводу о необходимости такого запрещения с указанием доказательств на их подтверждение.

В то же время, суд при отсутствии в ходатайстве истца надлежащего обоснования необходимости принятия мер обеспечения иска и без указания причин срочности, рассмотрел его без сообщения и участия ответчика.

Учитывая эти и другие правовые основания, изложенные в апелляционной жалобе, генеральный прокурор просит апелляционный суд отменить постановление Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области об обеспечении иска и закрыть производство по делу.

Как сообщал УНИАН, 22 января Мукачевский горрайоный суд Закарпатской области рассмотрел иск представителя партии «Наша Украина» Игоря КРИЛЯ к Верховной Раде о признании противоправными возможных действий председателя ВР в случае подписания им закона о Кабмине. Рассмотрев этот иск, суд принял решение запретить председателю парламента подписывать закон о Кабмине, а также запретить ВР, ее аппарату каким-либо другим физическим или юридическим лицам подавать для опубликования принятый 12 января закон о Кабмине. Суд также запретил редакциям газет «Голос Украины», «Урядовий кур’єр», другим официальным изданиям, физическим или юридическим лицам публиковать закон о Кабмине. Решение суда подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано на протяжении 5 дней со дня обїявления этого постановления в Апелляционном суде Закарпатской области.

23 января на пресс-конференции народный депутат И.КРИЛЬ отметил, что в соответствии с законодательством он мог обратиться только в Мукачевский суд, поскольку прописан в этом городе.

Также И.КРИЛЬ сказал, что решение Мукачевского суда не является решением по существу дела. По его словам, “это решение для обеспечения иска”, чтобы суд имел возможность полноценно рассмотреть его исковое заявление.