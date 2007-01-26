Москаль хочет отловить уродов в СБУ

Служба безопасности Украины не прослушивала председателя Верховной Рады Украины Олександра МОРОЗА. Об этом сообщил заместитель председателя СБУ Геннадий МОСКАЛЬ в интервью газете «Киевский телеграф».

Он сказал, что «репутацию СБУ сильно подмачивают публичные интриги и перманентный "слив" внутренней информации». По его словам, любую расшифровку разговоров, которая появляется в интернете, «приписывают нам».

Г.МОСКАЛЬ заявил: «мы не слушали спикера». «Наша вина скорее в том, что мы это безобразие не предотвратили», - добавил он. По словам Г.МОСКАЛЯ, позорной есть ситуация, связанная «со "сливом" информации из силовых ведомств, когда все, кому не лень, сводят таким способом счеты или дерутся за должности». Он подчеркнул, что в любой стране мира «утечка секретных сведений — серьезный скандал и повод для тщательного расследования». «Пресекать это надо жестко и быстро», - сказал он при этом подчеркнув, что это совершенно не означает, что СБУ не должна быть публичной. «Напротив, нужно как можно скорее приоткрыть завесу таинственности и работать по защите безопасности, не скрываясь, не шифруясь, но и не болтая лишнего», - считает он.

Г.МОСКАЛЬ также считает, что СБУ не должна использоваться «для уничтожения конкурентов». Он заявил, что будет делать все, «чтобы этого не было». По его словам, было б странным отрицать то, что некоторые сотрудники службы, выполняют коммерческие заказы. «В семье, как говорится, не без урода», - добавил Г.МОСКАЛЬ. Он считает, что вопрос в том, «как же этих "уродов" отловить на ранней стадии деградации». «Увы, это очень сложный процесс. Было бы проще поставить рентген честности на входе или, как затеял столичный мэр, проверять всех на детекторе лжи. Но это фантастика. А в реальности нужно подбирать людей тщательнее и больше контролировать», - сказал Г.МОСКАЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 12 января парламентская фракция Социалистической партии Украины обнародовала заявление с требованием расследовать факт прослушивания телефонных разговоров А.МОРОЗА. Как отметил лидер фракции СПУ Иван БОКИЙ, несколько дней назад в одном из Интернет-изданий появилась расшифровка фрагмента телефонного разговора А.МОРОЗА с одним из британских дипломатов. Партия также требует предоставить официальную информацию о том, сколько специальной аппаратуры для возможных прослушиваний было завезено в Украину, и в распоряжении кого это оборудование находится.

По словам лидера фракции, пока эти требования не будут удовлетворены, СПУ не будет принимать участия в голосованиях в Верховной Раде по вопросам, касающимся деятельности силовых органов.