Павленко молчит, чтобы не создавать нервной ситуации

Председатель Житомирской облгосадминистрации Юрий ПАВЛЕНКО уже определился с кандидатурами своих заместителей и председателей семи райгосадминистраций, которые до сих пор не назначены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ПАВЛЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в облгосадминистрации.

«Я определился с кандидатурами заместителей председателя областной государственной администрации, а также с кандидатами на руководителей семи районных государственных администраций, где были вакансии», - сказал губернатор.

Он также сообщил, что «сейчас проводится техническое оформление документов и проведение разного рода проверок, после чего кандидатуры заместителей председателя облгосадминистрации будут согласовываться с Секретариатом Президента и Кабмином, и выйдут соответствующие указы о назначении председателей райгосадминистраций».

По словам Ю.ПАВЛЕНКО, все пакеты документов по упомянутым кандидатурам будут поданы в соответствующие учреждения 29 января.

В то же время он не сообщил журналистам фамилии кандидатов на упомянутые должности. «Фамилии я не буду сейчас называть, чтобы не создавать лишней нервной ситуации», - сказал губернатор.