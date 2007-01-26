Мороз назвал предмет компромисса с Ющенко

Представители коалиции готовы к компромиссу с Президентом по закону о Кабмине. Об этом сказал спикер Верховной Рады Александр Мороз.

В частности, речь идет о том, что коалицианты согласны изъять из текста подписанного спикером документа формулировку «в случае невыполнения Президентом своей обязанности» в пункте, который предусматривает право парламентского большинства самостоятельно назначать Премьер-министра, если Президент в оговоренный законодательством срок не внес кандидатуру на рассмотрение парламента, сообщает Лига.

Также Мороз сообщил, что коалиция готова изъять аналогичные нормы из пунктов, где речь идет о назначении министра обороны и министра иностранных дел. «Априори нужно понимать, что Президент всегда будет буквально соблюдать Конституцию, поэтому в этом (в таких формулировках) нет необходимости», - подчеркнул спикер.

Мороз подчеркнул, что по его мнению, это позволит снять дискуссии относительно того, может, или не может Президент отклонять предложенную коалицией кандидатуру премьера – «такого права Конституция ему не дает».

Также, по словам Мороза, коалиция готова гарантировать Ющенко право единолично назначать глав обладминистраций и их заместителей.

В то же время спикер перечислил ряд замечаний Президента, с которыми парламентское большинство согласиться не может. Среди них упоминается назначение заместителей министров по согласованию с Президентом, и контрассигнация.