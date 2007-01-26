Как Щербань отмечает свой день рождения

Владимир Щербань, экс-губернатор Сумской области, сегодня будет отмечать свой 57-й день рождения, пишет газета "Сегодня". “У меня особого повода для радости и торжества нет. Идет расследование, я частый гость в прокуратуре. Так что лучший подарок для меня, если они в этот день мне сделают выходной ”, пошутил вернувшийся пару месяцев назад из Америки экс-губернатор Сумщины.

Праздновать Щербань будет дома, в своей киевской квартире. Никого из друзей приглашать не собирается, говорит, "все кто помнит, сами приедут". На столе обязательно будет жареный гусь, а из спиртных напитков – виски и коктейль “Мохито”. Его экс-губернатор будет готовить всем желающим сам (научился, когда жил в Америке).

Близкий друг Щербаня, который поручился за него в Генпрокуратуре, нардеп-“регионал” Ян Табачник рассказал изданию, что намерен поздравить своего товарища: он купит хороший мужской одеколон и красивые цветы.

Экс-министр МВД Юрий Луценко сказал газете, что он уже сделал подарок Владимиру Щербаню. “Прежде всего, это то, что ни я, ни сумчане не забывают его “бурную” и, как кажется следствию, незаконную деятельность”, - сообщил Юрий Витальевич.

Как сообщал УНИАН, В.ЩЕРБАНЬ 4 ноября 2006 г. возвратился в Украину из США, где он был задержан 12 октября 2005 года за нарушение визового режима. По прибытии в Украину В.ЩЕРБАНЬ был доставлен в Генпрокуратуру, которая решила отпустить его на поруки народных депутатов от Партии регионов Яна ТАБАЧНИКА, Евгения ГЕЙЛЛЕРА и Михаила МИРОНЕНКО.

В Украине В.ЩЕРБАНЯ обвиняют в осуществлении ряда тяжких преступлений, таких как злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий, вымогательство, мошенничество с финансовыми ресурсами и тому подобное.

В.ЩЕРБАНЬ занимал должность председателя Сумской ОГА с декабря 2002 года по январь 2005 года.