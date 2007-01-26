Гриценко пообещал, что в его Генштаб будут попадать не до конца

Министр оброни Украины Анатолий ГРИЦЕНКО обещает проведение плановых ротаций руководящего состава Минобороны.

Об этом УНИАН сообщили в управлении пресс-службы Минобороны.

“У нас не будет такого, что если человек попал в Генеральный штаб, то он остается там до конца, или если угодил на командную должность – то это через всю службу. Траектория ротации будет гибкой”, – сказал А.ГРИЦЕНКО.

“Плановая ротация предусматривает выведения офицеров, выходящих на уровень подполковник-полковник-генерал не по прямой траектории – командир взвода, роты, батальона и так далее, – а предоставление возможности офицеру пройти должности разного характера работы”, – подчеркнул он.

А.ГРИЦЕНКО поинформировал, что эти должности могут быть командными, штабными, преподавательскими, по логистике. По его словам, такой подход будет способствовать расширению мировоззрения офицеров, всестороннему их развитию, получению ими соответствующего образования.

По словам А.ГРИЦЕНКО, это мировая практика, дающая офицеру возможности впоследствии, даже в гражданской жизни, серьезно держаться на плаву.