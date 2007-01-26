Харес Юссеф: Тимошенко ничем не отличается от Жириновского

Харес Юссеф, экс-советник Президента Украины Виктора Ющенко в интервью Украинской Правде объяснил причины, по которым (по мнению Юссефа) Ющенко проигрывает Юлии Тимошенко.

«Почему он так теряет позиции? Я не знаю!

Почему говорят, что его рейтинг меньше, чем у Юли? Я это вообще не могу понять! Ведь она не может сравниться с ним! Она – великий актер, лучше чем Жерар Депардье или кто–то другой.

Но она ничуть не отличается от Жириновского по моральным качествам. Если ей нужно вот так выглядеть, она будет так выглядеть!

Если ей нужно для того, чтобы она решила свои вопросы, поцеловаться с Януковичем, она будет целоваться с Януковичем. Если ей нужно, чтобы она "гнала" на Ющенко – она будет! То есть, она готова надеть любую маску!

А у Ющенко есть одна маска, которую он умеет одевать – это сам Ющенко. Он никогда в жизни другой не наденет. Он всегда говорит: "Я не хочу, я не могу…"

Например, я говорю: "Виктор Андреевич, если можно сейчас проявить жесткость – люди ждут от вас этого! Они бы с удовольствием увидели, как вы будете стучать по столу…".

Но это не его! Хотя, если бы он так сделал, он бы имел рейтинг в десять раз больше, чем сейчас, все бы его слушали. Но он всегда был очень интеллигентным президентом. Ющенко – это просто красавец–президент в Чехии, в Австрии, но Украине не нужен такой президент…»