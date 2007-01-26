Что и как Мороз сказал об украинских СМИ

Пресс-служба Верховной Рады Украины обращает внимание украинских журналистов и общественности на то, что ряд вырванных из контекста фраз председателя ВР Александра МОРОЗА на его встрече 24 января с активом Одесской области, касающихся сравнения украинских и российских телепрограмм новостей, получили неверную интерпретацию в СМИ.

Как говорится в сообщении пресс-службы ВР, переданному агентству УНИАН, говоря о российских СМИ и оценивая их профессиональный уровень, председатель парламента совсем не проводил параллелей между общим уровнем развития украинской и российской журналистики.

Отвечая на вопрос журналистов после завершения совещания с активом Одесской области, А.МОРОЗ отметил: «Нет смысла сравнивать уровень развития свободы слова в Украине и в России. Все видят, что широкое использование прямых эфиров, столкновение разных точек зрения, детальное освещение политических процессов выгодно выделяют украинские СМИ, и телевидение в частности, не только от российских, но и от большинства европейских. Это достижение всего украинского журналистского сообщества.

Именно на свободе слова в Украине и базируется все здание украинской демократии. Без сохранения этих достижений, убежден, развитие украинского государства невозможно.

Вместе с тем считаю, что украинское телевидение еще далеко от вполне возможных для достижения сегодня профессиональных стандартов работы. Думаю, что еще несколько лет стабильного развития информационного рынка – и качество работы наших СМИ будет не менее высоким, нежели в соседних странах.

Думаю также, никогда нельзя стесняться того, чему можно научиться у соседей, - и не на своих ошибках, а на чужих».