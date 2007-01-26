Пока Ющенко болеет, Мороз поставит точку

Сегодня должна быть завершена процедура обнародования закона о Кабинете Министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ, выступая на годичном собрании Ассоциации народных депутатов Украины.

Он отметил, что необходимо «убедить Виктора Андреевича (Виктор ЮЩЕНКО – УНИАН), пускай он подписывает закон и вносит предложения, которые мы (парламент – УНИАН) обязательно в феврале учтем».

По его словам, Президент Украины должен определиться, «либо он подписывает этот закон, либо я обязан, согласно требованиям Конституции, его обнародовать. Выхода другого нет».

Он отметил, что «сегодня Президент может действовать так или иначе, но председатель Верховной Рады Украины должен действовать так, как написано в законе».

На вопрос журналистов, состоялась ли сегодня его встреча с Президентом Украины В.ЮЩЕНКО, А.МОРОЗ ответил: «Я разговаривал по телефону, он болеет еще, он еще не на работе».

А.МОРОЗ подчеркнул, что на сегодняшний день, по сути, остаются спорными 8 положений содержания закона о КМУ. По его словам, 6 из предложенных Президентом предложений ВР может учесть, но 2 будут оставаться спорными.

Он отметил, что, в частности, речь идет о процедуре назначения заместителей министров и процедуре контрассигнации.

Как сообщал УНИАН, 19 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО повторно воспользовался правом вето к закону о Кабмине, который был принят ВР 12 января путем преодоления президентского вето.

22 января Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области рассмотрел иск члена «Нашей Украины» Игоря КРИЛЯ в Верховную Раду о признании противоправными возможных действий председателя ВР в случае подписания им закона о Кабмине. Суд запретил председателю Верховной Рады подписывать принятый 12 января закон.

23 января председатель ВР Александр МОРОЗ заявил, что закон о Кабмине будет обнародован в соответствии с Конституцией. По его словам, если Президент не подпишет этот закон, то председатель ВР “обязан его обнародовать”.

25 января А.МОРОЗ в эфире радио “Свобода” не исключил, что закон о Кабмине будет обнародован в пятницу, 26 января.