Генпрокуратура может заняться Морозом

Советник Президента Украины Анатолий ТКАЧУК считает, что в случае обнародования закона о Кабинете Министров прокуратура возбудит уголовное дело по факту превышения полномочий в отношении председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТКАЧУК сказал сегодня журналистам в Киеве.

Он подчеркнул, что текст закона, который был роздан депутатам при голосовании, не содержал п. 4 и соответственно был передан Президенту без этого пункта – то есть голосовался без п. 4.

«Добавлять пункт в закон без голосования нельзя. Юридическая сторона проста как двери – нельзя подписывать закон без повторного рассмотрения», - сказал А.ТКАЧУК.

«Если А.МОРОЗ это сделает, то, во-первых, закон будет подвергнут сомнению весь, поскольку будет нарушен принцип его конституционного обнародования, и прокуратура может возбудить уголовное дело по факту превышения полномочий в отношении председателя ВР», - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, будет ли после этого подниматься вопрос об отставке председателя ВР, он отметил: «Это будут решать депутаты, но наличие криминально-уголовного деяния будет».

А.ТКАЧУК подчеркнул, что если А.МОРОЗ подпишет этот закон, он превысит свои полномочия.

Как сообщал УНИАН, 19 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО повторно воспользовался правом вето к закону о Кабмине, который был принят ВР 12 января путем преодоления президентского вето.

22 января Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области рассмотрел иск члена «Нашей Украины» Игоря КРОЛЯ к Верховной Раде о признании противоправными возможных действий председателя ВР в случае подписания им закона о Кабмине. Суд запретил председателю Верховной Рады подписывать принятый 12 января закон.

23 января председатель ВР Александр МОРОЗ заявил, что закон о Кабмине будет обнародован в соответствии с Конституцией. По его словам, если Президент не подпишет этот закон, то председатель ВР “обязан его обнародовать”.

25 января А.МОРОЗ в эфире радио “Свобода” не исключил, что закон о Кабмине будет обнародован в пятницу, 26 января.