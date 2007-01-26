Мороз рассказал, как коалиция поступит с Тимошенко

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ заявляет, что законопроект об оппозиции, который будет подготовлен ко второму чтению, “по содержанию будет отличаться от того, которое есть сегодня”.

Как сказал О.Мороз в эфире радио “Свобода” вчера вечером, “закон об оппозиции будет тогда, когда он будет готов. Я не отвечаю.. Создана рабочая группа. Я подписал распоряжение соответствующее. Как только ко второму чтению будет подготовлен закон – пожалуйста, он будет рассматриваться во ВР”.

Председатель ВР заметил, что “по содержанию он будет отличаться от того, что есть сегодня. Я сразу говорю об этом, потому что, например, я сомневаюсь, что депутаты согласятся с тем, что, например, Счетная палата формируется оппозицией”.

“Представьте себе, по закону о Счетной палате, которая является контролирующим органом ВР, палатой, руководит оппозиция. А оппозиция через полгода стала, скажем, властью. А Счетная палата формируется, ее структура, на 7 лет. Так мы каждый раз при перемене таких интересов политических структур будем менять руководство Счетной палаты?”, - спросил О.Мороз.

На уточняющий вопрос ведущих, будет ли это другой законопроект об оппозиции, О.Мороз ответил: “Нет, он будет просто доработан”.

Он также отметил, что в законопроекте об оппозиции “есть вещи, которые полностью должны быть отнесены к нормам Регламента только потому, что оппозиция – это часть парламента. Мы можем принять закон, который гарантирует права оппозиции: короткий, из нескольких вещей, которые определяют там преимущества или преференции, в частности, за пределами парламента, именно их представителей, - там доступ к прессе, возможность вносить альтернативные проекты законов и тому подобное”.

Как сообщал УНИАН, 12 января Верховная Рада преодолела вето Президента на Закон «О Кабинете министров Украины» и приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о статусе депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов», установив императивный мандат для депутатов местного самоуправления, а также приняла в первом чтении закон об оппозиции. На рассмотрении двух последних вопросов настаивала фракция БЮТ.

18 января О.Мороз заявил, что коалиция не имеет никаких обязательств перед БЮТ относительно окончательного принятия закона об оппозиции. Он отметил, что были договоренности с БЮТ о поддержке в целом закона об императивном мандате и закона об оппозиции в первом чтении - и это было сделано в парламенте.

Проект закона об оппозиции предусматривает предоставить оппозиции право создать оппозиционное правительство, члены которого должны работать на общественных началах. Предусматривается, что количественный и персональный состав оппозиционного правительства должен определяться участниками парламентской оппозиции.

Согласно проекту, представители оппозиции должны возглавлять 12 комитетов ВР и имеют право занимать должность заместителя председателя парламента.

Кроме того, парламентская оппозиция должна контролировать бюджетный процесс на всех его этапах.

Представители оппозиции также должны выдвигать свою кандидатуру на должность одного члена Высшего совета юстиции, двух представителей – на должности членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Законопроектом также предусматривается, что представитель оппозиции имеет право занимать должность председателя Счетной палаты.