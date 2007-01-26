Работники ”Интера” в 3 часа ночи вручили петицию руководству

Работники телеканала "Интер" состоянием на 11 часов собрались на седьмом этаже компании с ожиданием официального заявления руководства по поводу конфликта со снижением зарплат.

По словам источников на канале, в 3 часа ночи представителю руководства была вручена петиция работников информационно-аналитической, технической, музыкальной и пресс-службы, принятую во время собрания вечером четверга.

Участники протеста не знают окончательно подписан ли приказ о сокращении зарплат, или нет. Пока такой документ не вывешен на доске объявлений.

По словам источника, работники канала "настроены идти до конца", но без срыва производственного процесса.

Утром пятницы программы в эфир "Интера" выходят без перебоя.

По словам источника, 26 января председателю правления Сергею Созановскому исполняется 40 лет.

Украинская правда