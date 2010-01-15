В МИД России говорят, что внимательно следят за выборами в Украине

В Министерстве иностранных дел России заявляют, что внимательно следят за выборами Президента Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Москве, об этом сегодня на пресс-конференции сказал официальный представитель МИД РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО.

«Нам, и мы этого не скрываем, отнюдь не безразлично, какую политику будет проводить новое украинское руководство и как оно будет выстраивать отношения с Россией», - сказал А.НЕСТЕРЕНКО.

В то же время он подчеркнул, что украинцы смогут самостоятельно разобраться и сделать в итоге правильный выбор.

А.НЕСТЕРЕНКО отметил, что большая группа российских представителей направлена в Украину для участия в мониторинге в составе различных миссий.

Он высказал надежду, что новый Президент Украины «будет на деле проводить в отношении Российской Федерации ответственную, открытую, уважительную и искреннюю политику, будет настроен на обоюдовыгодное практическое сотрудничество по всем направлениям нашего взаимодействия».