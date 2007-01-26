На телеканале ”Интер” - восстание

В ночь с четверга на пятницу около 100 сотрудников телеканала "Интер" остались на рабочих местах без намерения расходиться.

Об этом сообщает Телекритика с ссылкой на источники на канале.

Перед этим были проведены собрания, в которых приняло участие около 300 лиц, на которых было принято обращение к руководству канала с просьбой объяснить, почему работникам не выплатили зарплату.

Топ-менеджмент на встречу с коллективом не пришел. Член правления Ярослав Порохняк, единственный представитель менеджмента на собраниях, озадачил участников фразой: "Это схема не новая, испытанная".

Работники "Интера" не исключают, что в случае, если руководство не придет на встречу с ними, в пятницу утром могут не выйти в эфир некоторые программы.

По информации издания, причина конфликта заключается в специфических условиях трудовых договоров, подписанных всеми работниками "Интера".

Трудовое соглашение (разработанное адвокатской конторой "Коннов и Созановский" в конце 90-х, является частью коллективного соглашения) предусматривает, что лишь 60% зарплаты составляет фиксированная ставка, тогда как 40% - премия, которая может быть сокращена.

Случаи, когда эту премию снимали отдельным работникам по уважительным причинам, бывали и раньше, но впервые это было сделано в отношении всего коллектива.

Издание допускает, что такие действия менеджмента не являются незаконными. Однако, наибольшее возмущение коллектива вызывало то, что решение урезать зарплату с 1 января (задним числом) было принято без предупреждения.

Украинская правда