Янукович отпустил комплимент себе и президенту Финляндии

Украину интересует опыт Финляндии в экономических реформах и евроинтеграции.

Об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ после встречи с Президентом Финляндской Республики Тарьей ХАЛОНЕН в четверг в Давосе в рамках Всемирного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства.

“Украине интересен опыт Финляндии в экономических реформах, а также в интеграции страны в Европейский Союз”, - заявил украинский премьер.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Украина уделяет большое внимание развитию торгово-экономических отношений с Финляндией, которая является одним из важнейших торговых партнеров нашего государства в Северной Европе.

В последнее время Украина с удовольствием отмечает значительный рост интереса финского бизнеса к нашей стране, - сказал премьер-министр, - в настоящее время на украинском рынке активно работают свыше 70 ведущих финских компаний.

Глава правительства также выразил убеждение, что существует значительный неиспользованный потенциал двустороннего сотрудничества в экономической сфере. Украину интересуют те сферы бизнеса, где Финляндия является признанным мировым лидером – телекоммуникационный сектор, машиностроение, целлюлозно-бумажная и строительная индустрия, химическая промышленность, восстановительные источники энергии и энергосбережения. Для нас важно было бы изучить финский опыт организации безопасности объектов атомной энергетики, а также хранение и захоронение отработанного ядерного топлива, - сказал премьер-министр Украины .

В завершение В.ЯНУКОВИЧ заметил, что созданию надлежащих условий для деятельности финских инвесторов в Украине призвано способствовать Межправительственное соглашение о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций, которое недавно вступило в законную силу.