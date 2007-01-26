Яценюк поехал в Давос как... ”гость Пинчука”

Виктор Янукович прибыл в Давос во второй день проведения Всемирного экономического форума. Заявлено было, что премьер примет участие лишь в одной из секций форума – "Энергетика-2007", пишет “Комерсант–Украина”. Но этот, казалось бы, ненасыщенный график с лихвой компенсируется неофициальной программой – глава правительства запланировал провести в Швейцарии полтора десятка двусторонних встреч с зарубежными политиками и бизнесменами. Среди участников Давосского форума помимо премьер-министра и членов правительства значатся и бизнесмены – Виктор Пинчук, Ринат Ахметов и Сергей Тарута.

Приехал в Давос также первый заместитель главы секретариата президента (СП) Арсений Яценюк, но его фамилии в списке участников с украинской стороны не оказалось. Как объяснили журналистам представители посольства Украины в Швейцарии, причина этого – неофициальный статус господина Яценюка на саммите. Он был приглашен в Давос не в качестве участника, а как "гость Виктора Пинчука".