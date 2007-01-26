Мороз: сегодня Закон о Кабмине может быть опубликован

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ не исключает, что закон о Кабинете министров будет обнародован 26 января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал в эфире Радио Свобода.

Отвечая на вопрос, в случае, если не будут достигнуты договоренности с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО относительно данного закона, когда он может быть обнародован, А.МОРОЗ сказал: “Я думаю, что завтра (26 января. - Ред)”.

При этом председатель ВР отметил, что Президент “колеблется насчет необходимости подписания этого закона, потому что так его сориентировали его специалисты”. “Среди них есть те, кто настроен на организацию интриг”, - отметил А.МОРОЗ. По его словам, на сегодняшний день во время встреч с В.ЮЩЕНКО возникает около восьми основных вопросов относительно закона. А.МОРОЗ подчеркнул, что не меньше шести из этих вопросов можно согласовать и “снять их с текста”, поскольку они существенно не влияют на содержание закона. В то же время, отметил председатель ВР, есть один вопрос, который не согласован и вокруг которого есть серьезная дискуссия - это право Кабмина назначать заместителей министров.

При этом на уточняющий вопрос, когда будет обнародован данный закон, А.МОРОЗ ответил: “своевременно”.