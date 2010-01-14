Прокурор требует выкинуть из списков избирателей киевских "ежей и зайчиков"

Прокурор требует отменить решение о создании в пгт Коцюбинское списков несуществующих избирателей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, прокуратурой Киевской области проведена проверка по сообщениям, опубликованным в СМИ, относительно нарушения избирательного процесса при образовании избирательных участков в пгт Коцюбинское.

По результатам проверки установлено, что решением исполнительного комитета Ирпенского городского совета „Об образовании избирательных участков по выборам Президента Украины 17 января 2010 г.” предложено территориальной избирательной комиссии округа № 96 образовать избирательные участки, в территорию которых включен, в частности, ряд домов, якобы расположенных в переулке Школьном, на улицах Озерной, Ирпенской, Святошинской, Радужной, Молодежной, Травневой, Зеленой, Кооперативной, Садовой, Малёвнычей, Дорожной, Солнечной и Цветочной.

Как выяснилось в ходе проверки, указанное решение принято вопреки требований ст. 20, 31 Закона Украины „О выборах Президента Украины” и ст. 8 Закона Украины „О Государственном реестре избирателей”, поскольку на территории перечисленных улиц жилые и другие здания отсутствуют, граждане не зарегистрированы и не проживают, здания на перечисленных улицах в КП КОР „Ирпинское бюро технической инвентаризации” не зарегистрированы.

В связи с этим прокурором г. Ирпень 13 января этого года на решение исполнительного комитета Ирпинского городского совета „Об образовании избирательных участков по выборам Президента Украины 17 января 2010 г.” вынесен протест с требованием его отмены в части включения перечисленных улиц в избирательные участки.

Кроме того, установлено, что постановлением окружной избирательной комиссии территориального избирательного округа № 96 решено образовать четыре дополнительных избирательных участка.

Поскольку указанное постановление противоречит требованиям ст. 20, 31 Закона Украины „О выборах Президента Украины” и ст. 8 Закона Украины „О Государственном реестре избирателей” по указанным выше основаниям, прокурором области вынесен протест Центральной избирательной комиссии об отмене незаконного постановления.

Указанные протесты на данное время находятся на рассмотрении.