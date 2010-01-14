Ющенко нажаловались на судью, который «сам себя короновал»

Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО обратился с письмом к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой принять меры для прекращения незаконной деятельности бывшего председателя Высшего Административного суда Украины Александра ПАСЕНЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ОНОПЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам В.ОНОПЕНКО, обратиться к главе государства его заставила ситуация, которая сложилась с организационным руководством, деятельностью ВАСУ. «Речь идет о незаконном осуществлении (фактически - присвоении) полномочий председателя ВАСУ судьей этого суда ПАСЕНЮКОМ Александром Михайловичем», - сказал председатель ВСУ.

При этом он отметил, что указанное лицо совершило ряд действий и приняло ряд решений, направленных на противоправное присвоение полномочий председателя ВАСУ, а также препятствование законному выполнению обязанностей председателя этого суда первым заместителем председателя ВАСУ Николаем СИРОШЕМ.

Как отметил В.ОНОПЕНКО, такие действия А.ПАСЕНЮК совершает сознательно, с откровенным игнорированием четких и однозначных положений закона.

По убеждению В.ОНОПЕНКО, в результате этого организация деятельности ВАСУ «выведена из законного русла».

По убеждению председателя ВСУ, такие действия А.ПАСЕНЮКА стали возможными благодаря активному содействию отдельных субъектов политической деятельности. «Нельзя исключать, что ситуация искусственно инспирируется определенными заинтересованными лицами и преследует цель превратить этот судебный орган в инструмент для удовлетворения частных и политических интересов», - сказал он, добавив при этом, что не исключено, что такая ситуация может быть выгодной для определенных субъектов избирательного процесса.

«Ситуация чрезвычайно опасная. Такой ситуации я не помню, когда бы судья наивысшего уровня нарушал закон… Такого еще не было, что судья сам «коронует» себя, назначая председателем суда. Это уже просто опасность для общества и государства», - сказал В.ОНОПЕНКО.

Он пояснил, что если ход событий в ВАСУ не урегулировать, не исключено, что найдутся заинтересованные лица, которые будут иметь претензии к проведению выборов Президента.

Отвечая на вопрос, каким образом Президент может повлиять на А.ПАСЕНЮКА, В.ОНОПЕНКО отметил, что поскольку сегодня глава государства не имеет возможности освободить А.ПАСЕНЮКА от должности судьи, он как гарант Конституции может обратиться в правоохранительные органы, прокуратуру. «Именно через эти институты он должен реагировать… Он может обратиться в Генпрокуратуру для возбуждения уголовного дела, поскольку речь идет о фактически присвоении полномочий. Кроме того, он может вынести этот вопрос на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины», - отметил председатель ВСУ.

Справка УНИАН. Процедура назначения судей на административные должности сейчас законодательно не определена, тогда как срок полномочий назначенного Президентом на должность председателя ВАСУ А.ПАСЕНЮКА истек 22 декабря этого года.

22 декабря Конституционный Суд Украины принял решение об официальном разъяснении положений Закона "О судебном устройстве Украины" (дело о назначении судей на административные должности), в котором определено, что Совет судей Украины не уполномочен назначать судей на административные должности, а может лишь давать рекомендации.

23 декабря первый заместитель председателя ВАСУ Николай СИРОШ издал приказ, которым назначил себя и.о. председателя ВАСУ.

24 декабря Конференция судей админсудов решила возложить на А.ПАСЕНЮКА выполнение обязанностей председателя ВАСУ на период с 22 декабря 2009 года до назначения председателя ВАСУ в установленном порядке.

25 декабря Совет судей Украины отменил решение Конференции судей админсудов о возложении обязанностей председателя ВАСУ на А.ПАСЕНЮКА и признал правомерным приказ о назначении и.о. председателя Н.СИРОША.

30 декабря А.ПАСЕНЮК обратился к Президенту Виктору ЮЩЕНКО с просьбой вмешаться в конфликт вокруг должности председателя ВАСУ.

ВАСУ является главным судом при обжаловании дел, связанных с выборами.