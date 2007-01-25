В конце февраля планируется визит Президента Украины в Москву

В конце февраля планируется визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Москву.

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН в интервью УНИАН и «5 каналу».

По его словам, во время визита ожидается подписание двух документов, в частности, Плана действий украинско-российского сотрудничества на ближайшие два года. В этом документе будут определены основные направления работы Межгосударственной комиссии «Ющенко-Путин».

Посол отметил важность начала работы этой комиссии.

«В течение года комиссия не собиралась. И только в конце прошлого года все напряглись, и была поставлена задача подготовить и провести заседание»,- напомнил посол. В.ЧЕРНОМЫРДИН отметил, что для россиян это беспрецедентный случай, чтобы Президент России возглавил межгосударственную комиссию. «Но, учитывая значимость наших отношений, президенты договорились возглавить эту комиссию», - добавил он.