Шустер: на эфиры с Тимошенко, Януковичем, Ющенко журналистов согласовывали

“Чего греха таить, мы тоже обсуждаем с президентом, премьер-министром, лидером оппозиции, какие эксперты и журналисты у нас будут”. Савик Шустер, ведучий программы свого имени на ТРК Украина в интервью Телекритикепризнал, что перед эфирами с ведущими кандидатами в президенты согласовывал список журналистов, которых допустять в студию.

«В случае с тремя кандидатами - президентом, премьером и лидером оппозиции - мы журналистов согласовывали, - открытым текстом заявил телеведущий. Если есть эксперты или журналисты, с которыми у них были какие-то личностные конфликты, то нам такого рода конфликты на программе не нужны. Это президентская кампания и нужно выдерживать президентский уровень, а не опускать уровень дискуссии ниже пояса. Я думаю, что с президентом, премьер-министром и лидером оппозиции совершенно нормально согласовывать людей, которые будут на программе. Знаете, я в принципе ничего не скрываю от гостей. Я не скрываю тематику, какие могут быть повороты дискуссии, включения, люди. Потому что ток-шоу - это очень трудное дело. А если в программе планировать ловушки, то конструкция станет еще сложнее. Во время президентской кампании нужно быть очень деликатным. Я бы такого не делал, если бы это была не президентская кампания. Но, с другой стороны, я понимаю, что в стране есть такие должности, как президент, премьер-министр, председатель парламента, председатель Верховного суда, которые нуждаются в некоем согласовании темы и участников программы. Это во всех странах происходит, тут нет ничего предосудительного. Это не пресс-конференция, у нас программа, у которой есть сценарный план, сценарные повороты, в которой продумано абсолютно все».

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года премьер Юлия Тимошенко категорически опроверглаобвинения в том, что ее команда ввела «черные списки» представителей СМИ и вычеркивает попавших туда журналистов из списков на участие в прямых эфирах, на которых должна появиться премьер.

В частности речь шла об обвинениях экс-руководителя Секретариата Президента Олега РЫБАЧУКА, что команда Тимошенко отказала двум журналистам в участии в программе "Шустер live" при участии главы правительства.