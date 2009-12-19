Тимошенко утверждает, что к ней пускают всех журналистов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО опровергает обвинении некоторых журналистов в ограничении их возможностей при освещении деятельности руководителя правительства.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила накануне в эфире телеканала "Украина", отвечая на вопрос экс-руководителя Секретариата Президента Олега РЫБАЧУКА о том, что ее команда отказала двум журналистам в участии в программе "Шустер live" при участии главы правительства.

"В правительстве каждый журналист, который хочет аккредитоваться, попадает на пресс-конференции, каждый журналист, который хочет задать вопрос, задает, и это делается все в присутствии многих камер", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что ее целью остается создание общественного телевидения и радиовещания. "Моя цель и одна из наших программ – это общественное телевидение и радиовещание. Я не верю в честность каналов, которые принадлежат украинской олигархии. Я не верю, что можно формировать хорошие новости, когда олигархи зарабатывают на политике и приводят своих политиков через манипуляции сознанием людей. И сегодня, как следствие, мы имеем у людей абсолютно неадекватную информацию о реальности", - считает она.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что фракция БЮТ в парламенте по инициативе депутата Андрея ШЕВЧЕНКО внесла на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект. "Свобода слова - для меня является абсолютно святым делом. Я верю только в то, когда этим каналом будут руководить журналисты, будет формироваться полностью информационная политика журналистами и ни одного олигарха над головой – в это я верю", - добавила премьер.

В то же время она подчеркнула, что доверяет журналистам и ценит их профессиональную работу. "Журналистам, которых мы приглашаем и которые присутствуют во время всех событий, я не просто доверяю – я уважаю, ценю и знаю их профессионализм. И хочу, чтобы их свобода была защищена, в том числе и законом о редакционной политике", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.