В СБУ заявляют, что мэр Добкин - грубый циник

Начальник Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Андрей МУХАТАЕВ осудил позицию Харьковского городского председателя Михаила ДОБКИНА, которую мэр занял в связи с задержанием секретарем горсовета Геннадием КЕРНЕСОМ сотрудника Службы безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, свою точку зрения А.Мухатаев выразил на пресс-конференции по итогам заседания областного Совета по противодействию преступности и коррупции, посвященного последним резонансным событиям в Харькове.

А.Мухатаев назвал незаконным задержание Г.Кернесом сотрудника Службы безопасности. По его словам, «сотрудник управления СБУ, выполняя служебное задание контрразведывательных и оперативно-розыскных мероприятий в отношении иностранного гражданина, подозреваемого и проверяемого в связи с его возможной причастностью к террористической деятельности, по заданию центрального управления СБУ, был незаконно задержан и продолжительное время удерживался КЕРНЕСОМ и его охранником - сотрудником «Беркута».

А.Мухатаев также сообщил, что при незаконном задержании сотруднику СБУ угрожали, в том числе с применением оружия. Даже после того, как сотрудник СБУ представился, его продолжали удерживать.

При этом руководитель УСБУ выразил сожаление, что в комментарии к этому событию М.Добкин «грубо и цинично ввел в заблуждение жителей Харькова». В частности, сказал А.Мухатаев, «Михаил Маркович неправдиво заявил, что сотрудника СБУ задержала милиция», «неправдиво довел до жителей Харькова информацию о допросе сотрудниками прокуратуры сотрудника СБУ», «неправдиво заявил о других обстоятельствах этого события, и эта информация не соответствует действительности».

«Мне тяжело говорить о мотивах таких заявлений, но, думаю, что 20 января (день задержания Г.Кернесом сотрудника СБУ и соответствующего заявления – УНИАН) является попыткой со стороны КЕРНЕСА Геннадия Адольфовича указать на место Службе безопасности Украины, как он говорит, «в моем городе».

«Служба безопасности Украины, в том числе и Управление в Харьковской области, глубоко разочарованные такой позицией руководства города», - заявил А.Мухатаев.

Начальник УСБУ выразил удивление «позицией руководства города в связи с этой ситуацией», и «как рядовой харьковчанин глубоко разочарован в Михаиле Марковиче как мэре, а также в секретаре горсовета, действия которого носят противоправный характер».

А.Мухатаев также сообщил, что материалы, которые касаются задержания сотрудника СБУ, направлены в прокуратуру области.

Как сообщал УНИАН, 22 января Г.Кернес опроверг заявление А.Мухатаева о том, что при выполнении служебных долгов был задержан работник УСБУ и силой содержался секретарем горсовета, и в ответ заявил о слежке за ним со стороны Службы безопасности.