БЮТ: на Донеччине каждый десятый записался голосовать дома

19:53, 12 января 2010
Политика
1906 0

"Готовится фальсификация образца 2004 г."

По оперативным данным предвыборного штаба кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО, полученным из всех избирательных округов, в Донецкой области почти каждый десятый избиратель уже подал заявление о намерении голосовать на дому.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ, отметив, что по крайней мере в восьми из 22 избирательных округов Донецкой области количество заявлений избирателей, которые хотят проголосовать за пределами избирательных участков, превышает 10%, а в четырех избирательных округах области оно больше 11%.

“Такая картина контрастирует с ситуацией в других областях. В подавляющем большинстве избирательных округов Украины количество желающих голосовать на дому не превышает 0,5-1% избирателей”, - отметили в пресс-службе.

По их убеждению, “это лишний раз доказывает, что Партия регионов, во-первых, рассматривает немотивированное голосование на дому в качестве главного инструмента фальсификации выборов. А, во-вторых, такое откровенное планирование фальсификации демонстрирует неуверенность Партии регионов в честной победе ее кандидата”.

Как напоминают в БЮТ, на выборах 2004 года команда Виктора ЯНУКОВИЧА использовала голосование на дому как главный инструмент фальсификаций выборов.

“Досадно, но следует отметить, что в этот раз планы Партии регионов и Виктора ЯНУКОВИЧА поддерживает и Виктор ЮЩЕНКО, о чем свидетельствуют его заявления на сегодняшней пресс-конференции, где он критически и крайне раздраженно оценивал усилия Блока Юлии Тимошенко по прикрытию этого канала фальсификаций”, - отмечает пресс-служба БЮТ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 января, на пресс-конференции Президент Украины В.ЮЩЕНКО призвал парламент постановить на внеочередном заседании 13 января в целом изменения в закон о выборах Президента в предложенной им редакции.

В.ЮЩЕНКО отметил, что ему известно об определенных разработках, которые ведутся одной из политических сил, чтобы «завалить суды на второй день после 17 января соответствующими исками о нарушениях процедуры формирования списков и голосования на дому». Говоря о требовании БЮТ принять изменения к закону о президентских выборах, в соответствии с которыми запретить голосование избирателей на дому без документальных оснований, В.ЮЩЕНКО напомнил, что ранее нынешнюю редакцию этих положений инициировала именно политическая сила, которую возглавляет Ю.ТИМОШЕНКО.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter