БЮТ: на Донеччине каждый десятый записался голосовать дома

По оперативным данным предвыборного штаба кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО, полученным из всех избирательных округов, в Донецкой области почти каждый десятый избиратель уже подал заявление о намерении голосовать на дому.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ, отметив, что по крайней мере в восьми из 22 избирательных округов Донецкой области количество заявлений избирателей, которые хотят проголосовать за пределами избирательных участков, превышает 10%, а в четырех избирательных округах области оно больше 11%.

“Такая картина контрастирует с ситуацией в других областях. В подавляющем большинстве избирательных округов Украины количество желающих голосовать на дому не превышает 0,5-1% избирателей”, - отметили в пресс-службе.

По их убеждению, “это лишний раз доказывает, что Партия регионов, во-первых, рассматривает немотивированное голосование на дому в качестве главного инструмента фальсификации выборов. А, во-вторых, такое откровенное планирование фальсификации демонстрирует неуверенность Партии регионов в честной победе ее кандидата”.

Как напоминают в БЮТ, на выборах 2004 года команда Виктора ЯНУКОВИЧА использовала голосование на дому как главный инструмент фальсификаций выборов.

“Досадно, но следует отметить, что в этот раз планы Партии регионов и Виктора ЯНУКОВИЧА поддерживает и Виктор ЮЩЕНКО, о чем свидетельствуют его заявления на сегодняшней пресс-конференции, где он критически и крайне раздраженно оценивал усилия Блока Юлии Тимошенко по прикрытию этого канала фальсификаций”, - отмечает пресс-служба БЮТ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 января, на пресс-конференции Президент Украины В.ЮЩЕНКО призвал парламент постановить на внеочередном заседании 13 января в целом изменения в закон о выборах Президента в предложенной им редакции.

В.ЮЩЕНКО отметил, что ему известно об определенных разработках, которые ведутся одной из политических сил, чтобы «завалить суды на второй день после 17 января соответствующими исками о нарушениях процедуры формирования списков и голосования на дому». Говоря о требовании БЮТ принять изменения к закону о президентских выборах, в соответствии с которыми запретить голосование избирателей на дому без документальных оснований, В.ЮЩЕНКО напомнил, что ранее нынешнюю редакцию этих положений инициировала именно политическая сила, которую возглавляет Ю.ТИМОШЕНКО.