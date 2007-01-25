Герман считает, что Тарасюк бежит впереди паровоза
По мнению депутата, это странно...
Министерство иностранных дел поспешило с заявлением, касающимся в целом одобрительного отношения официального Киева к намерению США разместить радары ПВО на территории Чехии и Польши.
Об этом заявила народный депутат, член депутатской фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Анна Герман.
«Такая поспешность Тарасюка выглядит здесь странной. Украина должна, в конце концов, перестать говорить в плоскости внешней политики на разных языках», - подчеркнула она.
По словам А. Герман, члены проправительственного большинства сомневаются, что американская инициатива укрепит безопасность Украины. «От каких угроз может оборонять этот щит, который должен появиться в Польше и Чехии? Я сегодня таких угроз не вижу», - отметила Анна Николаевна.
Как сказала А. Герман, официальную позицию Украины относительно размещения на территории соседних государств американских элементов противоракетной обороны должно еще согласовать между собою высшее руководство государства.