В Киевсовете еще не дерутся, но уже матерятся

Секретарь Киевсоветы Олесь Довгий пригрозил лишить депутата Михаила Бродского права голоса и выставить из зала за употребление ненормативной лексики.

Инцидент произошел во время рассмотрения повестки дня Киевсовета, когда Бродский назвал сопредседателя фракции Леонида Черновицкого Аллу Шлапак "ворюгой".

"Я хочу спросить, почему господин Бродский позволяет себе меня обижать. Какая я ворюга? Почему он такие упреки делает на весь город? Пусть извинится", - заявила оскорбленная депутат.

"Прошу извинения у всех киевлян за поведение Михаила Юрьевича Бродского и его лексику", - ответил Довгий.

А после того как депутаты проголосовали поправку социалиста Сергея Зимина, Бродский заявил: "А ты Серьожа х***ло".

За это высказывание Довгий пригрозид выгнать Бродского из зала.

Несмотря на протесты депутатов оппозиции, в повестку дня сессии с голоса снова был внесен ряд вопросов о выделение земли.

"100 гектаров зеленой зоны снова отдать под застройку, причем 4 этих вопроса даже не имеют экспертизы государственной комиссии по вопросам экологии. Это нарушение регламента или нет? А снять их, оказывается, можно лишь, когда к ним дойдет очередь рассмотрения", - подчеркнул депутат Анатолий Коваленко.

Повестка дня была утверждена 63 голосами большинства.

Украинская правда