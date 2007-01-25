Ющенко не желает отдавать конюшни Януковичу

Разгорается конфликт вокруг передачи Госуправделами Президента, в народе прозванного ДУСей. Чтобы предотвратить передачу этого ведомства в управление правительству Виктора Януковича, как это предусматривает новый закон о Кабмине, во вторник Президент Виктор Ющенко своим указом превратил Госуправделами во «вспомогательный орган, образованный Президентом Украины… для обеспечения его деятельности», пишет «Сегодня».

Имеется в виду, что ДУСя, в ведении которой находятся все загородные резиденции Президента, его автопарк, президентские самолеты, а также конезаводы, охотничьи угодья и много прочего добра, останется под контролем главы государства.

В то же время указ, по мнению политологов, - лишь очередной шаг в конфликте за президентские ресурсы, поскольку он противоречит закону о Кабмине. По словам политолога Андрея Ермолаева, экономическими активами должна распоряжаться исполнительная власть. То есть, Кабмин. «Президент будет пытаться сохранить ДУСю, но я уверен, что с вступлением в силу закона, управление будет расформировано или преобразовано», - прогнозирует он.

В то же время нашеукраинец Борис Беспалый считает, что сейчас не следует лишать Президента ДУСи: «Как по мне, правильней ничего не менять, любое решение в этой связи выглядит как разжигание конфликта”.