Начальником киевской милиции стал человек Медведчука

Приказами министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО назначены начальники Главных управлений МВД в 12 областях, а также в Киеве и Севастополе.

Как сообщает сайт Департамента связей с общественностью МВД Украины, согласно обнародованным приказам, назначены:

генерал-лейтенант милиции Алексей КРИКУН начальником Главного управления МВД Украины в городе Киеве;

генерал-майор милиции Василий БИРЮКОВ начальником Управления МВД Украины в городе Севастополе;

генерал-майор милиции Михаил ВЕРШНЯК начальником Управления МВД Украины в Полтавской области;

генерал-майор милиции Владимир ГАВРИЛЮК начальником Управления МВД Украины в Тернопольской области;

генерал-майор милиции Анатолий НАУМЕНКО начальником Управления МВД Украины в Луганской области;

генерал-майор милиции Валерий НОНИК начальником Управления МВД Украины в Черниговской области;

генерал-майор милиции Николай ПИХТИН начальником Управления МВД Украины в Николаевской области;

генерал-майор милиции Михаил ЦИМБАЛЮК начальником Управления МВД Украины во Львовской области;

полковник милиции Виталий ГРИЦАК начальником Управления МВД Украины в Хмельницкой области;

полковник милиции Геннадий ПОДРОЙКО начальником Главного управления МВД Украины в Одесской области;

полковник милиции Василий ПОЛИЩУК начальником Управления МВД Украины в Винницкой области;

полковник милиции Ивана ПРОШКОВСКИЙ начальником Управления МВД Украины в Волынской области;

полковник милиции Иван СТУПАК начальником Управления МВД Украины в Днепропетровской области;

полковник милиции Александр ШМИТЬКО начальником Управления МВД Украины в Запорожской области.

Кроме того, полковник милиции Петр СТЕЦЮК назначен на должность заместителя начальника Управления МВД Украины на транспорте, начальника линейного управления на Юго-Западной железной дороге.

Приказом министра внутренних дел возложено временное выполнение обязанностей начальника линейного управления на Донецкой железной дороге Управления МВД Украины на транспорте на генерал-майора милиции Леонида КИРИЧЕНКО.

Как сообщает "Обком" со ссылкой на «Газету по-киевски», новоназначенный главный киевский милиционер Алексей Крикун – старая креатура Виктора Медведчука.

Этот человек в свое время успел поработать заместителем начальника управления, созданного Кучмой в своей администрации для надзора за милицией и подчинявшегося лично ему. Когда МВД возглавил не менее одиозный Николай Билоконь, в начале сентября 2003-го Крикуна поставили руководить милицией Днепропетровской области. В те годы ряд СМИ обвиняли его в коррупционных связях с незабвенным Максом Курочкиным, который воевал тогда за рынок «Озерка». Во время президентской кампании 2004 года разгорелся скандал с арестом тиража столичной газеты «ВВ». Журналисты «Вечерки» утверждали, что генерал Алексей Крикун распорядился задержать на одном из складов в Днепропетровске почти миллионный тираж газеты, в которой были помещены агитматериалы за тогдашнего кандидата в президенты – Ющенко. Когда же начались прокурорские разбирательства, Крикун, уже смещенный с поста начальника Днепропетровской милиции, на допросы в райпрокуратуру так и не явился, мотивируя это тем, что находится за границей.