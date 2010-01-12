В БЮТ заявляют о беспрецедентном международном скандале

Председатель парламентского Комитета по иностранным делам, председатель делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее ОБСЕ Олег БИЛОРУС обращается к Президенту Украины, председателю ВР, генеральному прокурору и Высшему административному суду с призывом дать надлежащую оценку решению ЦИК отказать в регистрации 2011 наблюдателям от Грузии на выборах Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, О.БИЛОРУС также обращается с телеграммой к председателю Парламентской ассамблеи ОБСЕ и генеральному секретарю ОБСЕ с просьбой отреагировать на этот международный инцидент.

«В Украине произошел беспрецедентный международный скандал. ЦИК отказал в регистрации 2011 наблюдателям от Грузии. Все документы грузинской делегации были переданы в ЦИК своевременно и своевременно подготовлены аппаратом ЦИК к заседанию. Таким образом, юридической проблемы не было – некоторые формальные вопросы вызвали только 11 анкет», - сказал, комментируя решение ЦИК, О.БИЛОРУС.

«Тем не менее, - подчеркнул народный депутат, - большинство ЦИК, которое составляют представители Партии регионов, цинично заявило, что «не имело времени» ознакомиться с поданными документами. Это решение – политическое, это решение – провокативное».

О.БИЛОРУС отметил, что таким образом нарушены международные стандарты и под угрозу поставлены добрые отношения между двумя странами.

«Когда наша делегация наблюдателей в последний день прибыла в Грузию на выборы, украинских наблюдателей зарегистрировали без каких-либо проблем», - напомнил он.

Как сообщал УНИАН, 11 января Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации официальным международным наблюдателям от Грузии. За регистрацию наблюдателей от Грузии проголосовали только 7 членов ЦИК при минимальном количестве для принятия решения - 8.

11 января истек срок, согласно календарному плану подготовки и проведения выборов Президента Украины, когда ЦИК может зарегистрировать международных наблюдателей.

Однако председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ заметил, что комиссия сможет вернуться к рассмотрению вопроса регистрации наблюдателей от Грузии в случае, если состоится второй тур выборов Президента Украины.

В целом на сегодня ЦИК зарегистрировал 3149 официальных международных наблюдателей на выборах Президента Украины.

Половина наблюдателей из Грузии собирались работать в Донецком регионе. В частности, на пресс-конференции 5 января Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО заявил, что город не сможет принять на выборы международных наблюдателей из Грузии в количестве 1 тыс. человек. По словам мэра, он «вчера получил телеграмму от Посла Грузии, который сообщил, что в Донецк присылается тысяча наблюдателей из Грузии». На что А.ЛУКЬЯНЧЕНКО сказал: «Я поручил сегодня написать ответ ему, что столько заявок, сколько пришло в город Донецк, мы не сможем нормально обеспечить, то есть, обеспечить их (наблюдателей) транспортом и так далее».

Мэр констатировал, что 17 января, в день президентских выборов, «со стороны ОБСЕ будет 600 наблюдателей, которые будут работать по области, но размещаться они все будут в Донецке». Также А.ЛУКЬЯНЧЕНКО сообщил, что подали заявки о прибытии в Донецк международные наблюдатели из «целого ряда стран, в частности из Европейского Союза и Конгресса местных и региональных властей Европы».

Мэр добавил, что сегодня горсоветом будет подготовлена «аргументированный ответ Послу Грузии, в котором будет указано, сколько мы сможет принять наблюдателей из дружественной нам страны Грузии».