Суд разрешил Ющенко говорить об офшорах Тимошенко

Высший административный суд Украины сегодня пересмотрел в апелляционном порядке решение Киевского апелляционного административного суда от 6 января 2010 года, которым был удовлетворен иск кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО к кандидату на пост Президента Украины Виктору ЮЩЕНКО о признании недостоверной информации о владении Ю.ТИМОШЕНКО самой большой офшорной компанией на Кипре.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом заявила заместитель главы Секретариата Президента – представитель Президента в Конституционном Суде и Центральной избирательной комиссии Марина СТАВНИЙЧУК.

По ее словам, постановлением Высшего административного суда Украины решение Киевского апелляционного административного суда отменено, в удовлетворении иска Ю.ТИМОШЕНКО к В.ЮЩЕНКО отказано полностью.

Как сообщал УНИАН, 3 января во время встречи с жителями города Моршин Львовской области В.ЮЩЕНКО заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО якобы “владеет самой большой офшорной компанией на Кипре – но не имеет даже “Запорожца”.

6 января народный депутат Украины, доверено лицо кандидата на пост Президента Ю.ТИМОШЕНКО Андрей ПОРТНОВ сообщил, что Киевский апелляционный админсуд признал действия Президента Украины, кандидата на пост главы государства В.ЮЩЕНКО “противоправными” и в полном объеме удовлетворил исковые требования Ю.ТИМОШЕНКО к В.ЮЩЕНКО.

«Суд рассмотрел клеветнические сведения В.ЮЩЕНКО о якобы владении Ю.ТИМОШЕНКО офшорной компанией и полностью опроверг упомянутые заявления», - сказал А.ПОРТНОВ.